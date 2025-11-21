মোহাম্মদপুরে অস্ত্রসহ ‘রক্তচোষা জনি’ গ্রেফতার
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কুখ্যাত সন্ত্রাসী মো. মনির হোসেন ওরফে ‘রক্তচোষা জনি’ দেশীয় অস্ত্রসহ র্যাব-২ এর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) রাতে মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
র্যাব-২ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অফিসার) মো. শামসুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জনি ও তার গ্রুপ মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকায় ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদাবাজি, মারধর, এলাকাভিত্তিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অস্ত্রের মহড়া চালিয়ে আসছিল। জনির বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়।
এ বিষয়ে শুক্রবার দুপুরে র্যাব-২ এর সদর দপ্তর বসিলায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন র্যাবের এই কর্মকর্তা।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর একটি পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড গুলি, ৩০০ গ্রাম হেরোইনসহ রক্তচোষা জনিকে গ্রেফতার করেছিল মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
