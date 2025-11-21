তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল আরেকটি ঐতিহাসিক রায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল আরেকটি ঐতিহাসিক রায়
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহালকে আরেকটি ঐতিহাসিক রায় উল্লেখ করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্জীবিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন।
আইন উপদেষ্টা বলেন, আমরা জানি যে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পেয়েছিলাম। এটি আমাদের ভোটের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আমরা বেশ কয়েকটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন দেখেছিলাম। সব সময় দেখতাম ক্ষমতাসীন দল পরাজিত হতো এবং এটি আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হতো। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দলগুলোর যে ব্যর্থতা থাকে তার প্রেক্ষিতে।
তিনি বলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে রায় দিয়ে এটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এর সুযোগ নিয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এটিকে বাতিল করে। প্রথমে মাস দুয়েক আগে একটি রায় পঞ্চদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। আর সাবেক প্রধান বিচারপতি খাইরুল হক যেভাবে অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধ বলে রায় দিয়েছিলেন, আজ সেই রায় বাতিল হয়েছে।
আসিফ নজরুল আরও বলেন, এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। তবে এটি কার্যকর হবে আগামী সংসদ নির্বাচনের পরে, কারণ সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়। এখন সংসদের অস্তিত্ব নেই। উচ্চ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক আগামীতে যে সংসদ গঠিত হবে, সে সংসদ যখন ভেঙে যাবে, তার ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে।
এমইউ/কেএএ/