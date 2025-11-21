ঢাকায় অবৈধ গ্যাসলাইন সংযোগ বন্ধে অভিযান

ঢাকায় অবৈধ গ্যাসলাইন সংযোগ বন্ধে অভিযান
রাজধানীর পল্লবী, ইস্টার্ন হাউজিং ও মিরপুর এলাকায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ এবং গ্যাস অপব্যবহার রোধে বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত এ অভিযানে মোট ৫টি স্পটে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
সরকারি তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, অভিযান চলাকালে শিল্প ও আবাসিক খাতে মোট ১৫ হাজার ১৫০ ঘনফুট/ঘণ্টা ক্ষমতার অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
এ ছাড়া অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করায় দুটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ওপর ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়। জরিমানাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দুটি হলো, নিউ একতা ওয়াশিং কারখানা। এই প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ টাকা ও মেসার্স বি.কে থ্রেড অ্যান্ড এক্সেসরিজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ সময় হেভেন ইন্টারন্যাশনাল ডাই প্রসেসিং কারখানার অবৈধ সংযোগও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হয়।
অভিযানের অংশ হিসেবে পল্লবীর রূপনগর ও বালুর মাঠ বস্তি সংলগ্ন সড়কে পরিচালিত অভিযানে ৫০০টিরও বেশি অবৈধ আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
সরকারি তথ্য বিবরণীতে আরও বলা হয়, গ্যাসের অপব্যবহার রোধে ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এমএই/এসএনআর/এমএস