আলেমদের রাষ্ট্র পরিচালনায় এগিয়ে আসতে হবে: ধর্ম উপদেষ্টা

আলেমদের রাষ্ট্র পরিচালনায় এগিয়ে আসতে হবে: ধর্ম উপদেষ্টা
আলেম-ওলামাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, যতদিন আলেমরা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে এগিয়ে আসবেন না, ততদিন দেশে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে না।
শুক্রবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রামের আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার দুদিনব্যাপী বার্ষিক মাহফিল ও দস্তারবন্দি সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে আলেমদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। জনগণের পাশে থাকতে হবে- তাদের খোঁজখবর নিতে হবে। বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংস্কারে ওলামাদের এগিয়ে আসা এখন সময়ের দাবি।
আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই ভুল রয়েছে। নিজের দোষ না দেখে আমরা অন্যের দোষ খুঁজি। আমি যদি কাউকে সম্মান করি, আমিও সম্মান পাবো, আর কাউকে হেয় করলে আল্লাহও মানুষকে হেয় করে দেন।
ক্ষমতা ও দুনিয়াবি মর্যাদার অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে ড. খালিদ বলেন, জীবন খুব সংক্ষিপ্ত। ক্ষমতা, ধন-সম্পদ কিছুই স্থায়ী নয়। এদেশে যাদের আদেশে অন্যের ফাঁসি হয়েছে, আজ তারা নিজেরাই অন্যদের আদেশে ফাঁসির মুখে। তাই সবসময় আল্লাহকে স্মরণে রাখতে হবে।
উস্তাদদের খেদমত ও আলেমদের সংস্পর্শের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে জীবনে বরকত আসে, চরিত্র গঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি খলীল আহমদ কাসেমীর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী, আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী, জামিয়ার শিক্ষাসচিব আল্লামা মুফতি কিফায়াতুল্লাহসহ দেশের শীর্ষ আলেমরা।
দুদিনব্যাপী এ মাহফিলে ১৪৪৫-৪৬ হিজরি শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদিস উত্তীর্ণ প্রায় তিন হাজার আলেমকে সম্মানসূচক দস্তার (পাগড়ি) পরিয়ে দেয়া হয়।
এমআরএএইচ/এএমএ