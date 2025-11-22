মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাং নেতা ‘পিচ্চি আবির’ গ্রেফতার
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রায়ের বাজার এলাকায় কুখ্যাত কিশোর গ্যাং ‘পিচ্চি আবির’ গ্রুপের প্রধান ‘পিচ্চি আবির’ ও তার দুই সহযোগীকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে কলেজ গেট সংলগ্ন গজনবী রোড এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মামুন গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, গ্রেফতারদের কাছ থেকে দুটি সামুরাই, একটি চাপাতি ও একটি ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পিচ্চি আবিরের বিরুদ্ধে ২০টির অধিক মামলার রয়েছে। তিনি এলাকায় শীর্ষ ছিনতাইকারী ও কিশোর গ্যাং লিডার হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতিক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডেও তার সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট কেরানীগঞ্জ জেলখানা থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে পিচ্চি আবির পলাতক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাকে এবং তার দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।
