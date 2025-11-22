ডিএমটিসিএলের এমডি
ভূমিকম্পে মেট্রোরেল স্থাপনার ক্ষতি হয়নি, তারপরও অনুসন্ধান চলছে
ভূমিকম্পে ঢাকার মেট্রোরেল ব্যবস্থায় কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না, তা বের করতে অনুসন্ধান করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মেট্রোরেলের নির্মাণ-পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ। শনিবার (২২ নভেম্বর) মোবাইল ফোনে জাগো নিউজকে এসব কথা বলেন তিনি।
ভূমিকম্পে মেট্রোরেল স্থাপনায় কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ফারুক আহমেদ বলেন, ভূমিকম্পে মেট্রোরেল স্থাপনার ক্ষতি হয়নি। নির্ধারিত সময় যাত্রী পরিবহন স্বাভাবিক আছে। তারপরও কোথাও কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না, তা বের করতে অনুসন্ধান চলছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকায় ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। এই ভূমিকম্পে পুরান ঢাকার একটি ভবনের রেলিং ভেঙে পড়ে তিনজন নিহত হন। এছাড়া নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জে নিহত হন দুজন।
ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, ওই সময়ে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। তবে বিকেলে চলাচল শুরু হয়। ভূমিকম্পের পরপরই রেল চলাচলের পথ ও স্টেশন পর্যবেক্ষণ শুরু করে ডিএমটিসিএল। তখন যাত্রী পরিবহনের আগে উত্তরা ও মতিঝিল থেকে দুটি পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো হয়। কিন্তু কোথাও কোনো ত্রুটি ধরা পড়েনি।
