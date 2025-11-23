ঢাকায় সকালের পর সন্ধ্যায় ফের ভূমিকম্প

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় সকালের পর সন্ধ্যায় ফের ভূমিকম্প
প্রতীকী ছবি

ঢাকায় ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়ছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার বাড্ডায়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৭।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাইয়াত কবির জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তবে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩। এর গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার ভেতরে।

এদিকে ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ হুমায়ুন আখতার বলেন, এই ভূমিকম্পটা আফটার শক হতে পারে।

এর আগে আজ সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ঢাকা ও এর আশপাশে ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩।

এর উৎপত্তি ছিল ঢাকার ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ২৯ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর পলাশে।

গতকাল নরসিংদীতে উৎপত্তি হওয়া দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় ১০ জন মারা যান। সারাদেশে আহত হন কয়েকশ মানুষ।

আরএএস/বিএ

