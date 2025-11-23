ভূমিকম্পে ঢাবির হল থেকে দৌড়ে নামতে গিয়ে আহত ৩ ছাত্রী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পে ঢাবির হল থেকে দৌড়ে নামতে গিয়ে আহত ৩ ছাত্রী
ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে রাজধানী ঢাকা। হঠাৎ কম্পনে আতঙ্ক তৈরি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলে। সিঁড়ি ও বারান্দা দিয়ে দৌড়ে নামতে গিয়ে তিন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার কিছু পরে এ ঘটনা ঘটে।

শামসুন নাহার হল সংসদের জিএস জানান, ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর হলের কয়েকটি ব্লকে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। আতঙ্কে ছুটোছুটি করার সময় তিন শিক্ষার্থী পড়ে গিয়ে আহত হন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

