ভূমিকম্পের জেরে ঢাবিতে রোববার ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) রোববারের (২৩ নভেম্বর) সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্ভাব্য মানসিক ট্রমা বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) ঢাবির জনসংযোগ দপ্তরের উপ-পরিচালক ফররুখ মাহমুদ এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।
বার্তায় বলা হয়, পরিস্থিতি মূল্যায়ন শেষে পরবর্তী করণীয় ও সিদ্ধান্তগুলো শিগগিরই জানিয়ে দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীর নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।
দেশে দুই দিনের মধ্যে চারবার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সর্বশেষ আজ সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে এক সেকেন্ডের ব্যবধানে দুবার ভূমিকম্প হয়। প্রথমটি রাজধানীর বাড্ডা এলাকা এবং দ্বিতীয়টি নরসিংদীতে উৎপন্ন হয়। এর আগে সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে নরসিংদীর পলাশে একটি ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। আগের দিন শুক্রবার নরসিংদীর মাধবদীতে উৎপত্তি হয় দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প। এ ঘটনায় ১০ জন মারা যান। সারাদেশে আহত হন কয়েকশ মানুষ।
এসব ভূমিকম্পের সময় হুড়োহুড়ি করে নিরাপদ স্থানে যেতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো ভবন, বিশেষ করে আবাসিক হলগুলোতে থাকা নিয়ে তারা আছেন চরম দুশ্চিন্তায়।
এফএআর/একিউএফ