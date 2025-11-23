সকালে নরসিংদী, সন্ধ্যায় ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঢাকার বাড্ডায়

প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
মানচিত্রে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল

দেশে দুই দিনের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সর্বশেষ শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে রাজধানীতে ভূকম্পন অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল বাড্ডা এলাকা।

আবহাওয়া অধিদপ্তর ভূমিকম্প সংশ্লিষ্ট এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৭। 

অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাইয়াত কবির জাগো নিউজকে বলেন, ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্যমতে, ভূমিম্পটির গভীরতা ছিল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার ভেতরে।

এদিকে ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ হুমায়ুন আখতার জানান, এই কম্পন ‘আফটার শক’ হতে পারে।

এর আগে আজ সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ঢাকা ও এর আশপাশে ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩। প্রাথমিকভাবে এর উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল বলে জানানো হয়েছিল। পরে তা নরসিংদীর পলাশ বলে জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্র। বিকেলে কেন্দ্রের পেশাগত সহকারী নিজাম উদ্দিন আহাম্মাদ সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আগের দিন শনিবার নরসিংদীর মাদবদীতে দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় ১০ জন মারা যান। সারাদেশে আহত হন কয়েকশ মানুষ।

