ভূমিকম্প সতর্কতা
ভিকারুননিসার সব শ্রেণির রোববারের বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত
রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের রোববারের (২৩ নভেম্বর) সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
রোববার ভিকারুননিসার প্রথম থেকে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা এবং একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিশেষ কুইজ প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অনিবার্য কারণবশত ২৩ নভেম্বর (রোববার) প্রথম থেকে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা এবং একাদশ শ্রেণির কুইজ পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।
এতে আরও বলা হয়, তবে কলেজ শাখার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রম যথারীতি চলবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
ভিকারুননিসার একজন শিক্ষক শনিবার দিবাগত রাতে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো এক বার্তায় জাগো নিউজকে জানান, অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিবেচনা করে শিক্ষক ও গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এর আগে সন্ধ্যায় কাছাকাছি সময়ে দুই দফা ভূমিকম্প হওয়ার পর থেকে ভূমিকম্প ও এতে সৃষ্ট ট্রমায় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেওয়ার অবস্থায় নেই বলে জানাচ্ছিলেন অভিভাবকরা। একই সঙ্গে তারা রোববার অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিতের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।
এ নিয়ে জাগো নিউজে ‘ভূমিকম্প আতঙ্কে পড়ছে না শিক্ষার্থীরা, পরীক্ষা স্থগিতের দাবি’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপরই রাতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষা স্থগিত করে ভিকারুননিসা কর্তৃপক্ষ।
জানা যায়, খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে শনিবার ঢাকা ও এর আশপাশ এলাকায় দুইবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড ও সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে ভূমিকম্প দুটি অনুভূত হয়। এর মধ্যে রিখটার স্কেলে প্রথমটির মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৭ এবং দ্বিতীয়টি মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩। দুটি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকার বাড্ডা ও নরসিংদী।
এর আগে শনিবার সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ঢাকা ও এর আশপাশে ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩। এর উৎপত্তি ছিল ঢাকার ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ২৯ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর পলাশে।
আর শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে নরসিংদীতে উৎপত্তি হওয়া দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন মারা গেছেন। সারাদেশে আহত হয়েছেন কয়েকশ মানুষ। এতে সারাদেশের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
এএএইচ/ইএ