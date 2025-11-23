ভূমিকম্প আতঙ্ক: রোববার জবির সব ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪২ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোববারের (২৩ নভেম্বর) সব ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের কার্যক্রম চলবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম।

শনিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীতে কয়েক দফায় ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নেয়।

জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, রাজধানীতে বারবার ভূমিকম্প হওয়াতে শিক্ষার্থীসহ সবার মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ফলে আমরা রোববার ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখছি। এটা শুধু একদিনের জন্য। তবে রোববার ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকলেও জকসুর নির্বাচনি কার্যক্রম চলমান থাকবে। সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যে নোটিশ যাবে।

উপাচার্য আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে। শিক্ষার্থীদের পরিবহন বন্ধ থাকবে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাস যথারীতি চালু থাকবে। জকসু নির্বাচনের সব কার্যক্রমও পূর্বনির্ধারিতভাবেই চলবে। স্থগিতকৃত পরীক্ষাসমূহের নতুন সময়সূচি সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথাসময়ে ঘোষণা করবে।

