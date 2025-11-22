বিআইপির নতুন সভাপতি আরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোসলেহ উদ্দীন
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) ১৭তম কার্যনির্বাহী পরিষদের (২০২৬-২০২৭) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচনে ইনস্টিটিউটের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন পরিকল্পনাবিদ মু. মোসলেহ উদ্দীন হাসান।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিআইপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ঢাকার প্ল্যানার্স টাওয়ারে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে সহ-সভাপতি ১ এবং সহ-সভাপতি ২ পদে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে পরিকল্পনাবিদ শেখ মুহম্মদ মেহেদী আহসান এবং পরিকল্পনাবিদ ড. ফারহানা আহমেদ।
এছাড়া, যুগ্ম সম্পাদক পদে পরিকল্পনাবিদ কাজী সালমান হোসেন; ট্রেজারার পদে পরিকল্পনাবিদ আবু ছালেহ মো. শহীদুল্লাহ; বোর্ড মেম্বার (প্রফেশনাল এফেয়ার্স) পদে পরিকল্পনাবিদ মো. রিমন আহমেদ আসিফ; বোর্ড মেম্বার (একাডেমিক এফেয়ার্স) পদে পরিকল্পনাবিদ শুভ কান্তি পোদ্দার; বোর্ড মেম্বার (রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন) পদে পরিকল্পনাবিদ হোসনে আরা; বোর্ড মেম্বার (ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল লিয়াঁজো) পদে পরিকল্পনাবিদ তালহা তাসনিম এবং বোর্ড মেম্বার (মেম্বারশীপ এফেয়ার্স) পদে পরিকল্পনাবিদ সাদী মোহাম্মদ হারুন নির্বাচিত হয়েছেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরিকল্পনাবিদ ড. মহসিন উদ্দীন আহমেদ একটি শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য সব পরিকল্পনাবিদ সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
বিআইপির নব নির্বাচিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিকল্পনা পেশার সম্প্রসারণ এবং সব পরিকল্পনায় পরিকল্পনাবিদদের মতামত নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিআইপি সামনের দিনগুলোতে কাজ করে যাবে।
এ সময় বিআইপির নব নির্বাচিত সহ-সভাপতি ১ পরিকল্পনাবিদ শেখ মুহম্মদ মেহেদী আহসান নব নির্বাচিত ১৭তম কার্যনির্বাহী পরিষদ দেশের পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পেশাগত দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কাজ করে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
ইনস্টিটিউটের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. মু. মোসলেহ উদ্দীন হাসান বলেন, দেশ বিনির্মাণে বিআইপির দায়বদ্ধতা অনেক। পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে দেশের নগর ও গ্রামীণ এলাকা সমূহের পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বিআইপি অবদান রাখবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
