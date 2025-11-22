আলিয়া মাদরাসায় দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েকজন

আলিয়া মাদরাসায় দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েকজন
রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের দুটি পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার জেরে মাদরাসা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা।
পরিস্থিতি মোকাবিলায় আলিয়া মাদরাসা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
জানা যায়, শনিবার রাতে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ক্যাম্পাসের হলে দুই দল শিক্ষার্থীর মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত পৌনে ১১টার দিকেও মাদরাসার হলে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তাদের উদ্ধারে কাজ করছে প্রশাসন।
তবে, সংঘর্ষে জড়িতদের পরিচয় ও সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
চকবাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল খায়ের বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
টিটি/ইএ