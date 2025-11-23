পোস্টাল ভোট: চার দিনে নিবন্ধন ১৬ হাজার ছাড়ালো

পোস্টাল ভোট: চার দিনে নিবন্ধন ১৬ হাজার ছাড়ালো
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ডাকযোগে ভোট দিতে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলোতে থাকা ১৬ হাজারেরও বেশি প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
নির্বাচন কমিশনের পোস্টাল ভোট বিডি পোর্টালে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সেখানে দেখা যায়, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ চালুর পর রোববার (২৩ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৩৪টি দেশ থেকে ১৬ হাজার ৭৯৮ জন নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১৫ হাজার ৩৭৭ জন এবং নারী এক হাজার ৪২১। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় সাত হাজার ৪০৯, জাপানে চার হাজার ২২৩, দক্ষিণ আফ্রিকায় দুই হাজার ১২০ ও চীনে এক হাজার ২২৯ জন রয়েছেন।
নিবন্ধন কার্যক্রমের প্রথম পর্বে তারা এ তালিকাভুক্ত হয়েছেন। এ পর্বের কার্যক্রম আজ মধ্যরাতে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা আরও পাঁচ দিন অর্থাৎ ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন।
প্রবাসী বাংলাদেশি ও দেশের ভেতরের তিন ধরনের ব্যক্তিদের জন্য গত মঙ্গলবার পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়। এতে নিবন্ধিতরাই সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন।
প্রাথমিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য পাঁচ দিন করে নিবন্ধনের সময় বেঁধে দেয় নির্বাচন কমিশন। প্রথম পর্বে ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর নিবন্ধনের সময় দেওয়া হয় পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের ৫২টি দেশে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের।
রাত ১২টায় শুরু দ্বিতীয় পর্ব
তথ্য অধিদপ্তর এক বার্তায় জানায়, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম বাংলাদেশ সময় রোববার দিবাগত রাত ১২টা থেকে শুরু হবে।
এছাড়া, দেশের ভেতর তিন ধরনের ব্যক্তিদের নিবন্ধনের সময় ১৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর বাদ পড়া প্রবাসীরাও নিবন্ধন করতে পারবেন।
এ বিষয়ে আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি–এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালীম আহমাদ খান বলেন, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর ভোটাররা রোববার রাত ১২টা থেকে নিবন্ধন করতে পারবেন। একই সঙ্গে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলো থেকে নিবন্ধন প্রক্রিয়া ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকবে।
এমওএস/একিউএফ/জেআইএম