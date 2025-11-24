  2. জাতীয়

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ শুরু মঙ্গলবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫১ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ শুরু মঙ্গলবার

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর)। ১৬ দিনব্যাপী পক্ষ শেষ হবে ১০ ডিসেম্বর।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে দেশজুড়ে ১৬ দিনব্যাপী বিস্তৃত কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি তুলে ধরেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।

তিনি বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। ঘরোয়া পরিবেশ, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম—সবখানেই নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। ‌‘ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন সার্ভে-২০২৪’–এর তথ্য অনুযায়ী, শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অর্থনৈতিক সহিংসতার পাশাপাশি অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ বছরের প্রতিপাদ্য— ‘ইউনিট টু অ্যান্ড ডিজিটাল ভায়োলেন্স অল উইমেন অ্যান্ড গার্লস’। বাংলা প্রতিপাদ্য- ‘নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি’।

আগামী ২৫ নভেম্বর সকাল ৯টায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ১৬ দিনের কর্মসূচির উদ্বোধন হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘ সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, নারী ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে ১৬ দিনের কর্মসূচি তুলে ধরে বলা হয়, সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা, র‌্যালি, আলোচনা সভা ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, জাতীয় হেল্পলাইন ১০৯ প্রচার জোরদার, কুইক রেসপন্স টিম (০১৭১৩৬৫৯৫৭৩, ০১৭১৩৬৫৯৫৭৪) সম্পর্কিত প্রচার, স্থানীয় পর্যায়ে উঠান বৈঠক ও কমিউনিটি সচেতনতা কার্যক্রম, আইনি সহায়তা ও মনোসামাজিক কাউন্সেলিং,সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচি, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল সহিংসতা প্রতিরোধে একযোগে শপথ পাঠসহ নানা ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. নিজামূল কবীর উপস্থিত ছিলেন।

আরএমএম/এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।