  2. জাতীয়

আলেয়া বেগম

তারা মাজার ভাঙে, আমরা অলি-আউলিয়ার গুণগান করি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৪ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
তারা মাজার ভাঙে, আমরা অলি-আউলিয়ার গুণগান করি
বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ, ছবি: জাগো নিউজ

 

ধর্ম অবমাননার মামলায় গ্রেফতার বাউলশিল্পী আবুল সরকারের স্ত্রী আলেয়া বেগম বলেছেন, আমরা যারা বিচার গান করে থাকি, আমরা অলি-আউলিয়া এবং মাজারের প্রচারক। তারা মাজার ভাঙে, আমরা অলি-আউলিয়ার গুণগান করি।

তিনি বলেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাদের একটা প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শত্রু হয়ে গেছি। মূলত এটাই কারণ, তারা ভাঙে আর আমরা অলি-আউলিয়ার গুণ এবং কেরামতি তুলে ধরি।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে এক প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

তারা মাজার ভাঙে আমরা অলি-আউলিয়ার গুণগান করি

আলেয়া বেগম বলেন, মহারাজ আবুল সরকার একজন সত্যিকার অর্থে সহজ সরল মনের মানুষ। তার কথা আর কী বলব? আমি তাকে দেখেছি, সবার সঙ্গে সে সরল মনে কথাবার্তা বলে। সেই মানুষটাকে তারা মাজারের পক্ষে কথা বলার কারণে গ্রেফতার করেছে।

আরও পড়ুন
আবুল সরকারকে গ্রেফতার করা মানে আমাকে গ্রেফতার করা

যারা গান-বাজনা করে, তারা কিন্তু ভালোবাসার কাঙাল উল্লেখ করে আলেয়া বেগম বলেন, ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা কোনো কিছুতেই তাদের আগ্রহ নাই। তারা একটু ভালোবাসা চায়। কিন্তু অবহেলাটাই তাদের জীবনে সব মনে হয়। উনি একটি বই লিখেছেন। সেই বইয়ের ভেতরে শত শত গান শুধু আল্লাহর প্রশংসা। আর আমরা তো প্রথম আল্লাহর নামেই শুরু করি। আর সেই মানুষকে তারা মিথ্যা অপবাদ দেয়, আমরা না কি আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করি, ধর্ম অবমাননা করি, ধর্মের ওপরে আঘাত ফেলেছি।

তিনি আরও বলেন, গতকাল মানিকগঞ্জে আমার নিরীহ ছেলেদের ওপরে যারা আঘাত করলো, মাথা ফাঁটাইলো। তারাই আবার ফেসবুকে এসে লাইভে বলে আমাদের ওপরে বাউলরা হামলা করেছে। কত বড় মিথ্যাবাদী।

আবুল সরকারের মুক্তি দাবি করে তার স্ত্রী বলেন, বাউলরা তো বাংলাদেশের সম্পদ। বাংলাদেশের বাউল দেশের কৃষ্টি-কালচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এজন্য আমি একান্ত আশা রাখবো, দাবি জানাবো, একজন নির্দোষ মানুষকে শুধু শুধু জেল খাটাচ্ছে, গ্রেফতার করেছে। আমি আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি।

গত বৃহস্পতিবার মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় এক গানের আসরে ‘ইসলাম ধর্ম ও আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ। পরে তাকে কারাগারে পাঠান আদালত।

রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তৌহিদী জনতা ও আলেম-ওলামারা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করলে একই সময় আবুল সরকারের ভক্তরা মানববন্ধনের আয়োজন করেন। এতে শহরের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এসময় সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের পাশে বাউল ভক্তদের ওপর হামলা চালায় তৌহিদী জনতার একটি অংশ।

এমএইচএ/এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।