কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

প্রকাশিত: ০৫:৩৬ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর কড়াইলে বস্তিতে আগুন লেগেছে/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর কড়াইলে বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ১১টি ইউনিট।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ।

রাশেদ বিন খালিদ বলেন, কড়াইল বস্তিতে আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে। তারা এখনো পৌঁছেনি।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের খবর জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।

