কড়াইল বস্তিতে আগুন
পানির স্বল্পতায় খাল থেকে জেনারেটর দিয়ে পানি দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। আগুন ক্রমশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। পানির অভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের। আগুন নেভাতে মোট ১৬টি ইউনিট কাজ করছে।
পানি স্বল্পতার কারণে বস্তির ঝিলপাড় খালে জেনারেটর লাগিয়ে পানি দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
ফায়ার ফাইটাররা জানান, যানজটের কারণে পানির গাড়ি অনেক দূরে রয়েছে। এ কারণে যে গাড়িগুলো কাছাকাছি আসতে পেরেছিল সেগুলোর পানি শেষ হয়ে যায়। এ কারণে খাল থেকে জেনারেটর লাগিয়ে পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, খালের পাড়ে তিনটি জেনারেটর লাগানো হয়েছে। তিনটি জেনারেটর দিয়ে একাধিক পানির পাইপ লাগানো হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ।
রাশেদ বিন খালিদ বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১১টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এছাড়া যানজটের কারণে এখনো পথে রয়েছে চারটি ইউনিট।
