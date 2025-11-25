কড়াইল বস্তিতে আগুন

পানির স্বল্পতায় খাল থেকে জেনারেটর দিয়ে পানি দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৪ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
পানির স্বল্পতায় খাল থেকে জেনারেটর দিয়ে পানি দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস
কড়াইল বস্তিতে পানি স্বল্পতার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে ফায়ার কর্মীদের/ছবি মাহবুব আলম

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। আগুন ক্রমশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। পানির অভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের। আগুন নেভাতে মোট ১৬টি ইউনিট কাজ করছে।

পানি স্বল্পতার কারণে বস্তির ঝিলপাড় খালে জেনারেটর লাগিয়ে পানি দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

jagonews24

ফায়ার ফাইটাররা জানান, যানজটের কারণে পানির গাড়ি অনেক দূরে রয়েছে। এ কারণে যে গাড়িগুলো কাছাকাছি আসতে পেরেছিল সেগুলোর পানি শেষ হয়ে যায়। এ কারণে খাল থেকে জেনারেটর লাগিয়ে পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

‘আগুনে পুড়ে আমার সব শ্যাষ’
কড়াইল বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে ১৩ ইউনিট, পথে আরও ৩টি

সরেজমিনে দেখা যায়, খালের পাড়ে তিনটি জেনারেটর লাগানো হয়েছে। তিনটি জেনারেটর দিয়ে একাধিক পানির পাইপ লাগানো হয়েছে।

jagonews24

এর আগে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ।

রাশেদ বিন খালিদ বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১১টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এছাড়া যানজটের কারণে এখনো পথে রয়েছে চারটি ইউনিট।

টিটি/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।