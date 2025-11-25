কড়াইল বস্তিতে আগুন

যানজটে আটকা গাড়ি, দূর থেকে পানি দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
যানজটে আটকা গাড়ি, দূর থেকে পানি দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস
আগুনে পুড়ছে কড়াইল বস্তি/ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। বস্তির সরু গলিতে যানজটের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের।

বস্তির ওয়ালভাঙ্গা বৌবাজার রোড থেকে বেলতলা রোড পর্যন্ত পুরো সড়কে পিকআপের যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে ওই সড়ক দিয়ে আসা ফায়ার সার্ভিসের পানিবাহী কোনো গাড়ি আগুনের স্থানে পৌঁছাতে পারেনি। যানজটের কারণে ফায়ার ফাইটাররা বিকল্পভাবে পানির পাইপ ও জেনারেটর টেনে পানি দিচ্ছে। তবে এ পানিতে আগুন কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

jagonews24

সরেজমিনে দেখা যায়, বস্তির ওয়ালভাঙ্গা বৌবাজার রোড থেকে বেলতলা রোড পর্যন্ত পুরো সড়কে পিকআপের দীর্ঘ সারি। এতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িগুলো এসে বেলতলা মোড়ে আটকে রয়েছে। অন্যদিকে মুসার বাজার থেকে কাপড় পট্টি সড়ক দিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কিছু গাড়ি এসে পানি নিক্ষেপ করছে।

বস্তিবাসীর অভিযোগ, বস্তির চিপা সড়কে যদি পিকআপ গাড়ি না ঢুকতো তাহলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে অনেক আগেই আগুন নেভাতে পারতো।

jagonews24

আকবর হোসেন নামের বস্তির একজন বাসিন্দা জানান, আগুন লাগার প্রায় ৩০ মিনিট পর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসে। কিন্তু সব গাড়ি আগুনের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেনি। রাস্তায় যানজটের কারণে সব গাড়ি আটকে আছে। দূর থেকে পাইপ টেনে পানি দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন।

টিটি/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।