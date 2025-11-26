কড়াইল বস্তিতে আগুনের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

কড়াইল বস্তিতে আগুনের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক
রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও শোক প্রকাশ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাতে এক বিবৃতিতে তিনি শোক প্রকাশ করেন।
দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে তারেক রহমান বলেন, আজ (মঙ্গলবার) রাজধানীর মহাখালী কড়াইল বস্তিসহ সংলগ্ন এলাকা ভয়াবহ আগুনে দাউদাউ করে জ্বলেছে। আগুনের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে আমরা এখনো সঠিকভাবে অবগত হতে পারছি না। তবে অনেকের বাড়িঘর পুড়ে গেছে বলে জানা গেছে।
তিনি বলেন, ভয়াবহ এই আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসীর প্রাণপণ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। তাদের এই প্রচেষ্টা দেশবাসীকে এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কোনো জীবনহানি যেন না ঘটে আমি সেজন্য মহান আল্লাহর নিকট মোনাজাত করছি।
বিবৃতিতে তিনি বিপজ্জনক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তারা এই কঠিন সময়ে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা প্রকাশ করি।
