যানজট পেরিয়ে কড়াইল বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে ১৬ ইউনিট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
আগুনে পুড়ছে কড়াইল বস্তি/ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে লাগা ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফায়ার সার্ভিসের ১৬টি ইউনিট। সেখানে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ।

তিনি বলেন, কড়াইল বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফায়ার সার্ভিসের ১৬টি ইউনিট।

রাশেদ বিন খালিদ বলেন, আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১১টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও পাঁচটি ইউনিট পাঠানো হয়। যানজটের কারণে সেগুলো পৌঁছাতে দেরি। পরে সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।

এর আগে বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের খবর জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।

প্রথম দিকে বস্তির সরু গলিতে যানজটের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের। বস্তির ওয়ালভাঙ্গা বৌবাজার রোড থেকে বেলতলা রোড পর্যন্ত পুরো সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।

এতে ওই সড়ক দিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কোনো গাড়ি আগুনের স্থানে সময়মতো পৌঁছাতে পারেনি। যানজটের কারণে ফায়ার ফাইটাররা বিকল্পভাবে পানির পাইপ ও জেনারেটর টেনে পানি দেন।

