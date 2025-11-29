সরকারি বাসার পানির বিল পুনর্নির্ধারণে পৌর কর অপরিবর্তিত থাকবে
সরকারি বাসার পানির বিল পুনর্নির্ধারণ–সংক্রান্ত সাম্প্রতিক প্রজ্ঞাপনে পয়ঃকর ও পৌর করের হার উল্লেখ না থাকায় বিষয়টি স্পষ্ট করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সম্প্রতি জারি করা পরিপত্রে জানানো হয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ২০২৪ সালের ৩০ জানুয়ারির স্মারকের আলোকে শুধুমাত্র ‘এফ’ টাইপ ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির সরকারি বাসার পানির বিল পুনর্নির্ধারণ করে চলতি বছরের ১৯ জুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। তবে সেই প্রজ্ঞাপনে পয়ঃকর ও পৌর করের হার উল্লেখ ছিল না।
পরিপত্রে আরও বলা হয়, ১৯৯৫ সালের ১ মার্চ প্রশাসন শাখা-২ থেকে জারি করা পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বিভিন্ন শ্রেণির সরকারি বাসার ইউটিলিটি বিলের যে হার নির্ধারিত ছিল, পয়ঃকর ও পৌর কর সেসব পূর্বের হার অনুযায়ীই বহাল থাকবে।
‘সুপিরিয়র’ শ্রেণিতে ইউটিলিটি বিলের অপরিবর্তিত হার (প্রতি মাসে) পানির বিল ৪৭০ টাকা, পয়ঃকর ৭৫ টাকা ও পৌর কর ৪৫ টাকা। ‘এফ’ শ্রেণির ক্ষেত্রে পানির বিল ৭০৬ টাকা, পয়ঃকর ৯০ টাকা ও পৌর কর ৫০ টাকা।
পরিপত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে পূর্বনির্ধারিত হার অনুসরণ করে ইউটিলিটি বিল আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছে মন্ত্রণালয়।
