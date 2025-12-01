থাইল্যান্ডে বন্যা: উদ্বেগ জানিয়ে পাশে থাকার অঙ্গীকার ড. ইউনূসের

থাইল্যান্ডে বন্যা: উদ্বেগ জানিয়ে পাশে থাকার অঙ্গীকার ড. ইউনূসের
থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় বহু মানুষের প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একই সঙ্গে ক্ষতি কাটিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে দেশটির পাশে থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেছেন তিনি।
থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুলকে গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) লেখা এক চিঠিতে তিনি এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
চিঠিতে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবেও তিনি প্রিয়জন হারানো শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
ড. ইউনূস বলেন, যারা আহত হয়েছেন বা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, তাদের প্রতিও আমরা একাত্মতা প্রকাশ করছি। এই কঠিন সময়ে থাইল্যান্ড সরকার ও আপনাদের বন্ধুসুলভ জনগণের প্রতি আমাদের চিন্তা ও প্রার্থনা রইলো।
চিঠিতে থাই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি আরও লিখেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আপনার নেতৃত্বে থাই জনগণ দ্রুতই এই দুঃখ ও ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। দ্রুত পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় যেকোনো সহায়তা দিতে বাংলাদেশ প্রস্তুত রয়েছে।
