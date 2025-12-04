  2. জাতীয়

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রী-শাশুড়িকে কুপিয়ে জখম

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ এএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
অভিযুক্ত সোহাগ মিয়াকে আটক করে পুলিশ

রাজধানীর ডেমরায় পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রী ও শাশুড়িকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে সোহাগ মিয়া নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আহতরা হলেন- সোহাগের স্ত্রী মোরশেদা আক্তার (২৩) ও শাশুড়ি সাহিদা বেগম (৪০) ।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে ডেমরার বামইল মাতব্বর গলি এলাকার একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সোহাগ মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ।

আহত মোরশেদার মামা মফিজুল ইসলাম (আকাশ) জানান, মোরশেদা ও তার স্বামী সোহাগ দুজনই পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তাদের মধ্যে মাঝেমধ্যেই পারিবারিক কলহ চলতো। বুধবার দুপুরে স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহের জেরে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সোহাগ তার স্ত্রীকে কুপিয়ে জখম করেন। পরে মেয়েকে বাঁচাতে গেলে শাশুড়িকেও কুপিয়ে জখম করেন সোহাগ। পরে এলাকাবাসী সোহাগ কে আটক করে পুলিশে খবর দেয়।

ডেমরা থানার উপ-পরিদর্শ (এসআই) শাহিন পারভেজ জানান, খবর পেয়ে
ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করা হয়েছে। আহত দুজনকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

তিনি জানান, সোহাগের স্ত্রী পরকীয়া করেন, এমন সন্দেহ থেকেই ঝগড়ার একপর্যায়ে তিনি স্ত্রী-শাশুড়িকে কুপিয়ে জখম করেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

