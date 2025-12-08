৯ জানুয়ারি শুরু জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

৯ জানুয়ারি শুরু জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা
আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা-২০২৫। এর আগে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতার ঘোষণা থাকলেও খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিসের ভেন্যুর সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে টুর্নামেন্ট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ একই ভেন্যুতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
তারিখ ৯ দিন পেছানোর পাশাপাশি এবার টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে অনূর্ধ্ব-৯, ১১, ১৩, ১৫ এবং ১৭ বালক এবং বালিকাদের সিঙ্গেলস র্যাংকিং আসরের মাধ্যমে। প্রতিযোগিতার প্রথম দুইদিন অর্থাৎ ৯ এবং ১০ জানুয়ারি বালক-বালিকাদের কেবল সিংগেলস র্যাংকিং অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, অনূর্ধ্ব-১৯ এর নিচে বাংলাদেশের জাতীয় কোনো র্যাংকিং নেই।
১১ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ৮ দিন অনূর্ধ্ব-১৯ বালক-বালিকা এবং সিনিয়র পুরুষ- মহিলাদের মধ্যে বহুল আকাঙ্খিত সর্বমোট ১৪টি ইভেন্টে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে সিনিয়র ক্যাটাগরিতে ৭টি ইভেন্ট এবং জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-১৯) ক্যাটাগরিতে ৭টি ইভেন্ট। এগুলো হলো- (১) পুরুষ দলগত (২) পুরুষ একক (৩) পুরুষ দ্বৈত (৪) মহিলা দলগত (৫) মহিলা একক (৬) মহিলা দ্বৈত (৭) মিশ্র দ্বৈত। জুনিয়র (অনূর্ধ্ব ১৯) ক্যাটাগরিতে বালক ও বালিকা বিভাগের মধ্যে (অনূর্ধ্ব-১৯) (৮) বালক একক (৯) বালক দ্বৈত (১০) বালক দলগত (১১) বালিকা একক (১২) বালিকা দ্বৈত (১৩) বালিকা দলগত এবং (১৪) মিশ্র দ্বৈত।
জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগের শীর্ষ ৮ জন খেলোয়াড় সিনিয়র ক্যাটাগরিতে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে। বালিকাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই । অর্থাৎ যে কোনো বয়সী বালিকারা সিনিয়র ক্যাটাগরিতে খেলার সুযোগ পাবে।
উল্লেখ্য, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীডা সংস্থার খেলোয়াড় কর্মকর্তাবৃন্দ ১টি যাতায়াত ভাতা (নিজ জেলার থেকে নন-এসি পরিবহনের প্রকৃত ভাড়া) দৈনিক ভাতা বাবদ ফেডারেশন কতৃর্ক নির্ধারিত টাকা পাবেন। যে সব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন তারা হলো: (১) জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা (২) শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় (৩) সার্ভিসেস দলসমূহ। যেমন-বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ জেল পুলিশ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ, বিকেএসপি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি, বিটিএমসি, পল্লী বিদ্যুৎ, কাস্টমসসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
প্রতিযোগিতায় এন্ট্রি পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত। টুর্নামেন্টে একক এন্ট্রি ২০০ টাকা, যেকোনো দ্বৈত এন্ট্রি ৩০০ টাকা, দলগত এন্ট্রি ৭০০ টাকা এবং এফিলিয়েশন ফি ১ হাজার টাকা পাঠাতে হবে ফেডারেশনের অফিসিয়াল বিকাশ পেমেন্ট অপশনের মাধ্যমে ০১৯১৯০১২৮৮৩ মার্চেন্ট নাম্বারে।
ট্র্যাকিং এর সুবিধার্ধে রেফারেন্সে অবশ্যই খেলোয়াড়দের তথ্য সংক্ষেপে লিখে দিতে হবে। এছাড়া বিকাশে রেজিস্ট্রেশনের পর খেলোয়াড়দের জন্মনিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ডকুমেন্টসহ [email protected] ঠিকানায় ই-মেইল পাঠিয়ে রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করতে হবে। টুর্নামেন্টের ব্যাপারে যেকোনো তথ্যের জন্য টুর্নামেন্ট কমিটির আহবায়ক নাসিমুল হাসান কচির (০১৭০৫২০৩০৮৫) সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
এমএমআর