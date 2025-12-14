  2. জাতীয়

পরিবেশ উপদেষ্টা

মেগা প্রকল্প নয়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে দৃষ্টি দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৩ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মেগা প্রকল্প নয়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে দৃষ্টি দিতে হবে

অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, মেগা প্রকল্প নয়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে দৃষ্টি দিতে হবে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর ঢাকা স্ট্রিমের সম্মেলন কক্ষে ‘জলবায়ু সহনশীল ওয়াশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, নিরাপদ খাবার পানি, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মানুষের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। যেখানে মানুষের খাবার পানি নেই, সেখানে হাজার কোটি টাকার অবকাঠামো নির্মাণ নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারকে আর্থিক সক্ষমতা ও কার্যকর ক্ষমতা দিতে হবে। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী না হলে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো সম্ভব নয়।

উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বরেন্দ্র অঞ্চলের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এসব এলাকায় এখনো অনেক মানুষ নিরাপদ পানি পায় না। এই বাস্তবতায় বড় বড় সড়ক বা সেতু নির্মাণ অগ্রাধিকার হতে পারে না।

পরিবেশ উপদেষ্টা খুলনা অঞ্চলে ডিপ টিউবওয়েলের বিকল্প হিসেবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ওপর জোর দেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির সংকট মোকাবিলায় ফসলের ধরন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। শিল্প দূষণরোধে আইন প্রয়োগের দুর্বলতার কঠোর সমালোচনা করেন উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, অপরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণ পরিবেশ সংকটকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

তুরাগ নদীর প্রসঙ্গ তুলে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, এখানে দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

তিনি জাতীয় বাজেটে মেগা প্রকল্পের বরাদ্দ কমানোর আহ্বান জানান। সেই অর্থ নদীভাঙন রোধ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ পানি সরবরাহে ব্যয়ের ওপর গুরুত্ব দেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ, সিইজিআইএসের নির্বাহী পরিচালক মালিক ফিদা এ খান, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ, বিসের গবেষণা পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবীর, ডর্প-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল আমিন এবং ঢাকা স্ট্রিমের সম্পাদক ইফতেখার মাহমুদ।

