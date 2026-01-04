রানা হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ সহপাঠীদের

রানা হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ সহপাঠীদের
সহপাঠী হত্যার বিচার ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেট মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা। ফলে এই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সড়কে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। তেজগাঁও থানার পরিদর্শক আব্দুল হান্নান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, সহপাঠী হত্যার বিচার ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ করেছে তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা। আমি ঘটনাস্থলে আছি। আপাতত যানবাহন চলাচল বন্ধ আছে।
জানা যায়, তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানাকে হত্যার প্রতিবাদে ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষার্থীরা।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, তেজগাঁও কলেজের ছাত্রাবাসে গত ৬ ডিসেম্বর মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে তিনজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র সাকিবুল হাসান রানা চারদিন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থেকে ১০ ডিসেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টায় মৃত্যুবরণ করেন।
তারা আরও অভিযোগ করেন, আমরা মনে করি, আমাদের কলেজের মেধাবী ছাত্র সাকিবুল হাসান রানাকে রাজনৈতিক সহিংসতার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। যা এখন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে এবং কলেজে আমরা জানাজা পড়তে চাইলে তাতে আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি।
নিহত সাকিবুল হাসান রানার সহপাঠী তেজগাঁও কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. ফারহান বলেন, স্থানীয় ছাত্রদলের একটি গ্রুপ তেজগাঁও কলেজ ছাত্রাবাসে মাদক সেবন করছিল। সাকিবুল হাসান রানা সেটির প্রতিবাদ করায় তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।
এর আগে, গত ৬ ডিসেম্বর রাতে তেজগাঁও কলেজের একদল শিক্ষার্থীর সঙ্গে স্থানীয় বহিরাগত একটি গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তখন মাথায় গুরুতর আঘাত পান সাকিবুল হাসান রানা। পরে তাকে প্রশান্তি হসপিটাল লিমিটেডে ভর্তি করা হয়। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। পরে ১০ ডিসেম্বর দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তবে তার মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই গ্রামের বাড়ি গাজিপুরের শ্রীপুরে নিয়ে যায় পরিবার।
ওইদিন দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন তেজগাঁও কলেজ ছাত্রাবাসের হল সুপার মো. জহিরুল ইসলাম।
মামলার এজাহারে কলেজ কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, ছাত্রাবাসের মধ্যে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে বহিরাগতদের সঙ্গে একদল আবাসিক শিক্ষার্থীর সংঘর্ষ হয়।
