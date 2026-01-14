  2. জাতীয়

লিড এজেন্সির হিসেবে জমা হয়নি টাকা, হজের টিকিট নিয়ে অনিশ্চয়তা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

সমন্বয়কারী এজেন্সি ও ব্যাংক লিড এজেন্সির ব্যাংক হিসেবে অর্থ জমা না দেওয়ায় হজযাত্রীদের বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এ জন্য বৃহস্পতিবারের (১৫ জানুয়ারি) মধ্যে সমন্বয়কারী এজেন্সি এবং ব্যাংকগুলোকে লিড এজেন্সির ব্যাংক হিসেবে বিমান ভাড়ার অর্থ পাঠানোর নির্দেশনা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) হজ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সব সমন্বয়কারী এজেন্সির স্বত্বাধিকারী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, ২০২৬ সালের হজ ব্যবস্থাপনায় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে হজযাত্রীদের বিমান টিকিটের অর্থ সময়মতো জমা না পড়ায়। ৬৩০টি সমন্বয়কারী এজেন্সিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিড এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রী প্রতি এক লাখ ৫৪ হাজার ৮৩০ টাকা স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হলেও এখনো কতিপয় এজেন্সি ওই অর্থ পরিশোধ করেনি। এতে হজযাত্রীদের বিমান টিকেট ক্রয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

এতে বলা হয়, ২০২৬ সালের হজে ৬৩০টি সমন্বয়কারী এজেন্সির ব্যাংক হিসাব থেকে হজযাত্রী প্রতি এক লাখ ৫৪ হাজার ৮৩০ টাকা হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ লিড এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে ৪ জানুয়ারির মধ্যে স্থানান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও সমন্বয়কারী এজেন্সিকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কতিপয় সমন্বয়কারী এজেন্সি এখন পর্যন্ত লিড এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পাঠায়নি। এর ফলে হজযাত্রীদের বিমান টিকিট ক্রয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে এবং হজ ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, লিড এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীর বিমান টিকিট বাবদ অর্থ আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে স্থানান্তর করে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো। কোনো সমন্বয়কারী এজেন্সি এই সময়ের মধ্যে অর্থ না পাঠালে ওই সমন্বয়কারী এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, অগ্রণী ব্যাংক, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, এক্সিম ব্যাংক, ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, যমুনা ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে আরেকটি চিঠি পাঠিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

চিঠিতে বলা হয়, লিড এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীর বিমান টিকিট বাবদ অর্থ আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে স্থানান্তর করে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

কোনো ব্যাংক এই সময়ের মধ্যে অর্থ না পাঠালে হজ ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হবে বিধায় ওই ব্যাংককে হজ কার্যক্রমে অযোগ্য ঘোষণাসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

