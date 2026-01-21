  2. জাতীয়

প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ১৫ সদস্য

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে কমপক্ষে ১৫ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। তাদের মধ্যে নিয়মিত ও অনিয়মিত, উভয় বাহিনীর সদস্যই থাকবেন।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি।
 
তিনি বলেন, মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সাধারণ ভোটকেন্দ্রে কমপক্ষে ১৫ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য মোতায়েন থাকবে। এর মধ্যে থাকবে অস্ত্রসহ পুলিশ, অঙ্গীভূত ও সাধারণ আনসার, অস্ত্রসহ বিজিবি সেকশন কমান্ডার, গ্রাম প্রতিরক্ষা পুলিশ (লাঠিসহ) এবং দফাদার। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে এ সংখ্যা ১৫ জনের বেশি হতে পারে।

