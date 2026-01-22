সাইবার স্পেসে তথ্য বিকৃতি নির্বাচনে বড় চ্যালেঞ্জ: ইসি সচিব

সাইবার স্পেসে তথ্য বিকৃতি নির্বাচনে বড় চ্যালেঞ্জ: ইসি সচিব
সাইবার স্পেসে তথ্য বিকৃতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ মন্তব্য করে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, এবারের নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের ব্যালট, গণভোটের ব্যালট এবং পোস্টাল ব্যালট গণনার ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়তি সময় প্রয়োজন হবে। এটিকে ঘিরে যেন কোনো অপতথ্য বা গুজব ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য গণমাধ্যমগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর আয়োজিত গণভোটকে সামনে রেখে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
রাজধানীর তেজগাঁয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ সভায় সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
পরে বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ বিষয়ে বলেন, বিভিন্ন এলাকার ভোট কেন্দ্র ভেদে ভোটার সংখ্যা ভিন্ন ও এবার ভোট গণনার পাশাপাশি গণভোট গণনা পরিচালিত হবে। এ কারণে ফলাফল প্রকাশে এলাকা ভেদে কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে।
এমইউ/ইএ