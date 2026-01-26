ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটে প্রথম নাফিম, দ্বিতীয় মাহির ও তৃতীয় নাবিদ

ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটে প্রথম নাফিম, দ্বিতীয় মাহির ও তৃতীয় নাবিদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের নাফিম ফুয়াদ ফাতিন, নটরডেম কলেজের মাহির আহমেদ এবং নটরডেম কলেজের নাবিদ হাসান। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) এ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, এ বছর বিজ্ঞান ইউনিটে ১ হাজার ৮৯১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ১ লাখ ১৪ হাজার ১১৪ জন শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় অংশ নেন ১ লাখ ২ হাজার ৯৩ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭ হাজার ৬২১ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখার ৭ হাজার ২১২ জন, মানবিক শাখার ৩০০ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ১০৯ জন রয়েছেন। এছাড়া ৪ হাজার ২৭৮ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এ ইউনিটে পাসের হার ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গত ২৭ ডিসেম্বর এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
ঢাবির বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে জানা যাবে। পাশাপাশি গ্রামীণফোন, বাংলালিংক অথবা টেলিটক মোবাইল নম্বর থেকে DU SCI লিখে ১৬৩২১ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়েও ফলাফল জানা যাবে।
উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আগামী ২৭ জানুয়ারি বিকেল ৩টা থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিস্তারিত ফরম ও বিষয়ের পছন্দক্রম ফরম পূরণ করতে পারবেন। বিভিন্ন কোটায় আবেদনকারীদের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কোটার ফরম সংগ্রহ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।
ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য ফি প্রদান সাপেক্ষে ২৭ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিসে আবেদন করা যাবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি।
