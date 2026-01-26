‘তোর ভাইকে ১০ হাজার মানুষের মধ্যে মেরেছি, তোকেও মেরে ফেলবো’
চট্টগ্রামে আড়াই মাস আগে বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণায় গুলিতে নিহত সরোয়ার বাবলার ছোট ভাই আজিজ উদ্দিনকে গুলি করে মারার হুমকি দিয়েছে মোবারক হোসেন ওরফে ইমন নামে একজন। রোববার (২৫ জানুয়ারি) আজিজ উদ্দিনের হোয়াটসঅ্যাপে হুমকির এই অডিও পাঠানো হয়।
আজিজের দাবি, হুমকি দেওয়া ব্যক্তি সন্ত্রাসী মোবারক হোসেন ওরফে ইমন। ইমন চট্টগ্রামের আলোচিত ‘সন্ত্রাসী’ সাজ্জাদ হোসেন ওরফে ছোট সাজ্জাদের ডান হাত হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রামে খুন, চাঁদাবাজি ও প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজির ঘটনায় ইমনের নাম এলেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারছে না।
হুমকি পাওয়া আজিজ উদ্দিন নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানা শ্রমিক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। গত ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী, চান্দগাঁও) আসনে বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণার সময় তার ভাই সরোয়ার হোসেন বাবলা সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাণ হারান।
আরও পড়ুন
মুম্বাইয়ে রেলওয়ে স্টেশনে অধ্যাপককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
দিপু দাস হত্যা: স্লোগান দিয়ে জনতাকে উসকে দেওয়া রাজিব গ্রেফতার
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের অডিও ক্লিপে শোনা যায়, ‘কয়দিন ঘরে বসে থাকবি, প্রশাসন কয়দিন পাহারা দেবে। প্রশাসন থেকেই বা কী হবে, তোর ভাইকে ১০ হাজার মানুষের মধ্যে মেরেছি। ৫০ হাজার পুলিশ নিয়ে থাকলেও ঘরে গিয়ে তোকে মেরে ফেলবো। তোকে মারতে আমি যাবো। তোর ভাইকে মানুষ দিয়ে মাথায় গুলি করে মেরেছি। তোর অস্তিত্ব রাখবো না। তোকে মারার জন্য আমি যাবো, মনে রাখিস। তোকে গুলি করে পুরো শরীর বোলতার বাসা বানিয়ে ফেলবো। তোকে মারলে কী হবে। একটি খুন করলে যে সাজা, ১০টি খুন করলেও সেই সাজা।’
এ বিষয়ে আজিজ উদ্দিন বলেন, ‘আমার ভাই সরোয়ার হোসেনকে গুলি করে হত্যার পর থেকেই সন্ত্রাসীরা আমাকে নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে। সর্বশেষ হুমকির পর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এ বিষয়ে মৌখিকভাবে বায়েজিদ বোস্তামী থানার ওসি এবং চট্টগ্রাম নগর পুলিশের কমিশনারকে জানিয়েছি।’
পুলিশের দাবি, সন্ত্রাসী ইমন অস্ত্র পরিচালনায় বেশ পারদর্শী। ১৫-২০টি অস্ত্র বহনের তার একটি ছবিও পুলিশের কাছে রয়েছে। বাকলিয়া জোড়া খুনের ঘটনায় সন্ত্রাসী ও মোটরসাইকেল ভাড়া করে এনেছিলেন ইমন। তিনি ছোট সাজ্জাদের অনুসারী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।
বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল কবির বলেন, ‘হুমকির বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি। মোবারক হোসেন ইমনও সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে খুন, চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। তাকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে। বিদেশি নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে হুমকি-ধামকিসহ নানান অপরাধ করে আসছে। আমরা তার অবস্থান জানার চেষ্টা করছি।’
এমডিআইএইচ/ইএ