লুৎফে সিদ্দিকী
ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো চালুতে আমদানি-রপ্তানিতে বড় পরিবর্তন এসেছে
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেছেন, ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (এনএসডব্লিউ) চালুর ফলে আমদানি-রপ্তানিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। আগে যেখানে ১৯টি সংস্থার অনুমোদনের জন্য ব্যবসায়ীদের একাধিক দপ্তরে যেতে হত, এখন ঘরে বসেই সব কাজ অনলাইনে করা যাচ্ছে।
তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, গত আড়াই থেকে তিন মাসে এই ব্যবস্থার ফলে প্রায় ১২ লাখ অফিস ভিজিট কমেছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
লুৎফে সিদ্দিকী জানান, বর্তমানে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডোর (এনএসডব্লিউ) আওতায় প্রায় ৯০ শতাংশ আবেদন একদিনের মধ্যেই নিষ্পত্তি হচ্ছে, আর ৭০ শতাংশ অনুমোদন এক ঘণ্টার মধ্যে মিলছে।
লুৎফে সিদ্দিকী আরও বলেন, বর্তমান সরকারের নেওয়া কাঠামোগত সংস্কারের সুফল এরই মধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে।
তিনি বলেন, বর্তমান প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে এমন সংস্কার রেখে যাওয়া, যা আগামী সরকারগুলোও ব্যবহার করতে পারবে। এ লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে একটি স্বাধীন ইনভেস্টমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার চেয়ারম্যান তিনি নিজেই। কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সংস্থা প্রধানরা যুক্ত আছেন।
তিনি জানান, আমরা একটি বিস্তারিত অ্যানুয়াল রিপোর্ট তৈরি করেছি। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে—কোথায় কী পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কেন এখন আমাদের ব্যবসা পরিবেশ আগের চেয়ে ড্রামাটিক্যালি ভিন্ন।
