মজিবুর রহমান মঞ্জু
একটি দল ‘ক্ষমতায় আসছে’ এমন প্রচারণা ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে
যদি আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু না হয়, তাহলে আমরা ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি পড়বো বলে মন্তব্য করেছেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতাই গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত।নির্বাচনে এ দলটি অংশগ্রহণ করলে গণরোষ সৃষ্টি হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।
শনিবার (৯ আগস্ট) এফডিসিতে ‘সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন, প্রার্থী ও ভোটারদের ভূমিকা’ শীর্ষক এক ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি।
মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, আগামী নির্বাচনকে ঘিরে গৃহযুদ্ধের কোনো আশঙ্কা নেই। তবে নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা। নির্বাচনে অনিয়ম হলে নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারলে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হবে। একটি দল ‘ক্ষমতায় আসছে’এমন প্রচারণা সামনে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।
তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে নির্বাচনের টোটাল সিস্টেমই দুর্নীতিগ্রস্ত করা হয়েছে। প্রচলিত আসনভিত্তিক ভোট পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে। যদিও পিআর পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য, তবুও এতে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই, তিনি এবারের নির্বাচনে একটি মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষে মত দেন।
মঞ্জু জানান,আগামীতে সরকারি দল ও বিরোধী দল মিলে নির্বাচন কমিশন গঠন করবে- এটি একটি বড় অর্জন। এর ফলে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হবে এবং তাদের সক্ষমতা বাড়বে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার আশঙ্কা দূর করতে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময় অনুযায়ী আগামী রোজার আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। পরাজিত ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী বিদেশে অফিস খুলে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করছে।
তিনি ১/১১ বা গৃহযুদ্ধের আশঙ্কাকে অমূলক বলে মনে করেন এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঐক্যের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো এখনো কোনো নির্বাচন পদ্ধতিতে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনি এবং জুলাই সনদে তাদের স্বাক্ষর করা নিয়ে তিনি শঙ্কিত। তবে তিনি দেশ ও জাতির স্বার্থে সব পক্ষকে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও জুলাই সনদে স্বাক্ষর করার আহ্বান জানান।
ছায়া সংসদে ঢাকা কমার্স কলেজের বিতার্কিকদের পরাজিত করে ঢাকা কলেজের বিতার্কিকরা বিজয়ী হয়।
