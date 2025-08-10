নির্বাচনী সীমানা পুনর্বিন্যাসের মূল্যায়নে এনসিপির কমিটি গঠন

নির্বাচনী সীমানা পুনর্বিন্যাসের মূল্যায়নে এনসিপির কমিটি গঠন
নির্বাচন কমিশনের জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাসের চলমান কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
রোববার (১০ আগস্ট) দলটির যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন সাইফুল্লাহ হায়দার। এছাড়া সদস্যরা হলেন আব্দুল্লাহ আল আমিন, জহিরুল ইসলাম মুসা ও আরিফুর রহমান তুহিন।
এতে বলা হয়, দলের পক্ষ থেকে মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। আহ্বায়ক মো.নাহিদ ইসলাম এবং সদস্য সচিব আখতার হোসেন এই কমিটি অনুমোদন করেছেন বলেও জানানো হয়।
