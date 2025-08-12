ছাত্রদল-যুবদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের যুব সমাবেশ শুরু
আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, যুবদল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে যুব সমাবেশ শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যুব সমাবেশ শুরু হয়। এর আগে বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে ভার্চুয়ালি সমাবেশে যুক্ত হন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সভাপতিত্ব করবেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী।
এর আগে, মঙ্গলবার দুপুর থেকেই তিন সংগঠনের বিভিন্ন শাখা থেকে নেতাকর্মীরা চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এসে জড়ো হন।
