ডা. তাসনিম জারা
তরুণদের মধ্যে জোয়ার এসেছে, রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা বলেছেন, তরুণদের মধ্যে জোয়ার এসেছে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (কেআইবি) এনসিপির যুব উইং জাতীয় যুবশক্তি আয়োজনে ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’ এ যোগ দিয়ে তিনি একথা বলেন।
ডা. তাসনিম জারা বলেন, জুলাই পদযাত্রায় দেখেছি তরুণদের মধ্যে জোয়ার এসেছে। তারা দেশ নিয়ে স্বপ্নের কথা বলেছেন, রাজনীতি নিয়ে সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে, এটাকে আমাদের লালন করতে হবে। যারা রাজনৈতিক দলের নেতারা আছেন, আমরা আশা করব তারা এটিকে লালন করবেন।
তিনি বলেন, গত এক বছর ধরে তরুণদেরকে বিভিন্নভাবে হেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনে তরুণরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। তরুণদেরকে হেয় করে দেখা, ছোট করে দেখার সংস্কৃতি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে।
এনসিপি নেত্রী বলেন, তরুণরা বাংলাদেশকে সামনে নিয়ে যাবে। আমাদের এমন রাজনীতি করতে হবে যেখানে নারীরা সামনে থেকে রাজনীতি করতে পারে। এমন কোনো রাজনৈতিক নেত্রী নেই যাদেরকে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে হয়নি। এই সংস্কৃতি আমাদের ঠেকাতে হবে। এক্ষেত্রে তরুণরা মোকাবেলা করবে প্রত্যাশা করি।
এনএস/এনএইচআর/এমএস