প্রয়োজনে রাজপথ দখলে নিয়ে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে: আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
টেবিলের আলোচনায় সংস্কার বাস্তবায়নের পথ নিশ্চিত করতে হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

তিনি বলেন, যদি টেবিলের আলোচনায় সংস্কার বাস্তবায়নের পথ নিশ্চিত করা না হয় তাহলে রাজপথ দখলের প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি সংস্কার নিয়ে টালবাহানা করা হয় তাহলে রাজপথ দখলে নিয়ে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (কেআইবি) এনসিপির যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির আয়োজনে ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’-এ যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

আখতার হোসেন বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতগুলো মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে সংস্কার প্রস্তাবগুলো গৃহীত হলো, সেই সংস্থার প্রস্তাব যদি বাস্তবায়ন না হয় তাহলে আমাদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা ম্লান হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এমন এক বাংলাদেশ পেতে চেয়েছি যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকবে, জবাবদিহি থাকবে, ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে।

আগামীর নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে হবে। জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামীর নির্বাচন হতে হবে।

