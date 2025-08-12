কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গ্রেফতার

কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গ্রেফতার
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মো. আব্দুর রশিদ বখতিয়ারকে (৪৭) গ্রেফতার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর ৩টার দিকে রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আব্দুর রশিদ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, মঙ্গলবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা নিকুঞ্জ-২ এলাকায় অবস্থান করছেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে দুপুর ৩টার দিকে অভিযান চালিয়ে আব্দুর রশিদ বখতিয়ারকে গ্রেফতার করে সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একটি টিম।
