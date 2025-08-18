নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত

  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কমিটির আহ্বায়ক ওয়াহিদুজ্জামান ওহিদ এবং ১ নং যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাসিরুদ্দিন তালুকদারের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলের সকল পদ এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

