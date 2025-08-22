  2. রাজনীতি

নির্বাচন বিলম্বিত হলে দেশ ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়বে: ডা. জাহিদ

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডা. জাহিদ

পিআর পদ্ধতিসহ নানা কারণে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিলম্বিত হলে দেশ ক্ষতির মুখে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবে চিকিৎসক পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। চিকিৎসক পরিষদ ও বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা, বাংলাদেশ যৌথভাবে ‘গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিতে নির্বাচনের গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভাটির আয়োজন করে।

ডা. জাহিদ বলেন, যারা পিআর পদ্ধতির দাবি তুলে নির্বাচন বিলম্বিত করতে চাইছে, তারা প্রকারান্তরে স্বৈরাচারের পক্ষে কাজ করছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দেশে বিএনপির হাত ধরেই সংস্কারের সূচনা হয়েছিল। অথচ যারা আজ সংস্কারের বুলি আওড়াচ্ছে, তারাই অতীতে স্বৈরাচারের পুনর্বাসন করেছিল।

গণফোরাম এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, ১২ মাস হয়ে গেলো, এখনো বলছে সংস্কার সংস্কার। আর কত সময় লাগবে? সংস্কারের কথা বলে আর মূলবান সময় নষ্ট করবেন না।

তিনি বলেন, দ্রুত নির্বাচন দেন। নির্বাচন ছাড়া গনমানুষের নেতা যাচাই-বাছাই করা সম্ভব না।

বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবদুল লতিফ মাসুম এর সভাপতিত্বে ও সাপ্তাহিক জয়যাত্রায় প্রধান সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম মিন্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম চৌধুরী, আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ মাহবুব হোসেন, চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব ডা. উম্মুত তিজান মাখদুমা, বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশের মহাসচিব গাজী মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

