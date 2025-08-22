চট্টগ্রামে পুলিশের ওপর হামলার প্রতিবাদে যুবদলের বিক্ষোভ
চট্টগ্রাম বন্দর থানা পুলিশ সদস্যদের ওপর নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) নগরীর হামজারবাগে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন যুবদল নেতাকর্মীরা। বিক্ষোভ মিছিলটি আমিন কলোনি হয়ে আতুরার ডিপো-মুরাদপুর ঘুরে বার্মা কলোনিতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
এতে সভাপতিত্ব করেন মহানগর যুবদল নেতা মো. মাসুদ। মহানগর যুবদল নেতা মো. আলতাফের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পাঁচলাইশ থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ৪২নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন, ৪৩নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আকবর হোসেন প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহীন বলেন, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা হলেও পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করছে না। যার ফলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ পুলিশের ওপর হামলার সুযোগ পাচ্ছে।
তিনি বলেন, প্রশাসন এখনো ফ্যাসিবাদীদের আসকারা দিচ্ছে। প্রশাসনের ভেতরেও ফ্যাসিবাদীদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। দ্রুত চট্টগ্রামকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে প্রশাসনকে সাহসী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।
বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন, পাঁচলাইশ থানা যুবদলের সাবেক সদস্য মেজবাহ উদ্দিন উজ্জ্বল, মো. মামুন, মাহিদুল ইসলাম মাহিদ, দেলোয়ার হোসেন দেলু প্রমুখ।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ছাত্রদলের সভাপতি মো. রাকিব ভুঁইয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাসুদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহাদী ইসলাম রায়হান, ফেরদৌস মাহমুদ, ফাহিম মাহমুদ, ইমন হোসেন, মোর্শেদ আলম সৌরভ, চট্টগ্রাম সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মো. এ জে আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক তাসনুবাদ ইসলাম তানিশ, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মেহরাজুল আমিনসহ আরও অনেকে।
এমআরএএইচ/কেএসআর/এএসএম