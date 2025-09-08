রাজধানীর প্যারিস খাল পরিষ্কার করলেন বিএনপি নেতাকর্মীরা
রাজধানীর পল্লবী এলাকায় প্যারিস খাল পরিষ্কার করেছেন স্থানীয় বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ খাল পরিষ্কারে নেতৃত্ব দেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক। তিনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৬ আসনে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী।
খাল পরিষ্কার কর্মসূচি উদ্বোধনের আগে আমিনুল বলেন, ‘কে কাজ করলো আর কে করলো না, সেটা আমি দেখবো না। আমি দেখবো, আমি নিজে কাজ করছি কি না, আমার কাজ কতটা আপ টু দ্য মার্ক (প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী) হচ্ছে। আমি আমার মন মতো কাজ করতে পারলেই শান্তিতে থাকতে পারবো।’
একা দেশ বদলানো সম্ভব নয় উল্লেখ করে জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক এ অধিনায়ক বলেন, ‘তবে সদিচ্ছা থাকলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সবার মধ্যে দেশ বদলের ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়ে প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব। আমি আমার জায়গা থেকে, আমার এলাকায় সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবো।’
আমিনুল জানান, জনগণের জন্য রাজনীতি করা দল বিএনপি জনগণকে সঙ্গে নিয়েই তাদের সমস্যা সমাধান করবে। খাল পরিষ্কার চলবেই। তিনি চান, তার এলাকাকে একটি উদাহরণ হিসেবে গড়ে তুলতে।
স্থানীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক বলেন, জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করতে হলে তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। জনগণের আস্থা অর্জনই রাজনীতির মূল শক্তি।
এমএমএ/একিউএফ/জিকেএস