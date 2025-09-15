হেফাজত আমির মুহিব্বুল্লাহর বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের

হেফাজত আমির মুহিব্বুল্লাহর বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের
জামায়াতে ইসলামীর নাম জড়িয়ে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী যে বক্তব্য দিয়েছেন তার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াত।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান।
একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে বিবৃতিতে বলা হয়, জামায়াত সরকারে আসতে পারলে কওমি, দেওবন্দি ও সুন্নিয়াত মাদ্রাসার অস্তিত্ব রাখবে না বলে মুহিব্বুল্লাহ যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা অসত্য ও মনগড়া। তার বক্তব্যের মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার মতো একজন বরেণ্য আলেমের মুখে এমন ভিত্তিহীন মন্তব্য শোভা পায় না।
মুহিব্বুল্লাহর বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এহসানুল বলেন, জামায়াত একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ইসলামী ধারার রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলটি দেশে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে। জামায়াতের বহু নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষী কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দীনি খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। কোনো নেতা বা কর্মী কোনোদিন কওমি, দেওবন্দি কিংবা সুন্নিয়াত মাদ্রাসার বিরোধিতা করেছেন- এমন প্রমাণ নেই।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জামায়াতের দুজন মন্ত্রী ক্ষমতায় ছিলেন। তারা কওমি, দেওবন্দি ও সুন্নিয়াত মাদ্রাসার বিরোধিতা করেছেন, এমন প্রমাণ কেউ দিতে পারবেন না। বরং তারা ওই ধরনের মাদ্রাসাকে মুক্তহস্তে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর আশঙ্কা অসত্য ও অমূলক। অতএব, এ ধরনের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।
জামায়াত নেতা এহসানুল সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাদের দলের বিরুদ্ধে অসত্য ও মনগড়া মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে আশা প্রকাশ করেন, সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমটি এ বিষয়ে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসন করবে।
