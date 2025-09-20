  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের উপহার পেল নেত্রেকোনার শিশু রিফাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩১ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রিফাতের হাতে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে একটি হুইল চেয়ার তুলে দেন আমরা বিএনপি পরিবারের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তফা-ই জামান সেলিম, ছবি: জাগো নিউজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপহার পেল নেত্রকোনার কেন্দুয়ার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু রিফাত।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কেন্দুয়ায় রিফাতের হাতে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে একটি হুইল চেয়ার তুলে দেন আমরা বিএনপি পরিবারের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তফা-ই জামান সেলিম। এ সময় বিএনপি নেতাকর্মীরা উপস্থিত থেকে শিশুটিকে উৎসাহ দেন।

ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা-ই জামান সেলিম বলেন, তারেক রহমান সবসময় মানবিক উদ্যোগে বিশ্বাস করেন। রিফাতের মতো শিশুদের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের দায়িত্ব।

এদিকে, হুইল চেয়ার পেয়ে উচ্ছ্বসিত রিফাত ও তার পরিবার। রিফাতের বাবা বাচ্চু মিয়া বলেন, এই সহায়তা আমাদের সন্তানের জীবনে নতুন সম্ভাবনা ও চলার শক্তি যোগাবে। এতদিন রিফাতের চলাফেরায় যে কষ্ট ছিল, এই হুইল চেয়ার তা অনেকটা লাঘব করবে। আমরা এই সহযোগিতার জন্য তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞ।

