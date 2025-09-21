৯ দাবিতে পর্তুগালে এনসিপির বিক্ষোভ
পর্তুগালে বসবাসরত সব অভিবাসীর মানবিক মর্যাদা অনুযায়ী অভিবাসন নীতি ও অধিকার আদায়ের জন্য সলিডারিটি ইমিগ্রেন্টের ডাকা বিক্ষোভে একাত্মতা পোষণ করে বিক্ষোভ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স পর্তুগাল শাখা৷
স্থানীয় সময় শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) পর্তুগিজ পার্লামেন্টের সামনে রাজপথে বিক্ষোভে অংশ নেন তারা৷ এনসিপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে৷
বিক্ষোভকারীদের দাবিগুলো হলো—
১. সব অভিবাসীর জন্য মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা ও ন্যাশনালিটি আইন প্রনয়ণ করা।
২. পারিবারিক রিউনিফিকেশন সহজ করা এবং উন্মুক্ত করে দেওয়া।
৩. অভিবাসীদের জন্য মানবিক সম্মান, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার।
৪. একজন কম, একজন বেশি এমন অভিবাসন আইন প্রনয়ণ না করা।
৫. ডিটেনশন সেন্টারে আটক অভিবাসীদের ছেড়ে দেওয়া।
৬. অভিবাসীরা ক্রিমিনাল না, অভিবাসীদের স্বাধীনতা দরকার।
৭. যে পর্তুগালে জন্মগ্রহণ করে সে পর্তুগিজ।
৮. সবার জন্য সমান আইন করা।
৯. স্কুলসহ বিভিন্ন জায়গায় অভিবাসীদের সন্তানদের আক্রমণ না করা।
এনএস/এমকেআর