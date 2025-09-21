চট্টগ্রাম মহানগর জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

চট্টগ্রাম মহানগর জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে জাতীয় যুবশক্তির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়।
জাতীয় যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেলের সুপারিশক্রমে এ কমিটি অনুমোদন করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম ও সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম।
কমিটিতে আহ্বায়ক করা ইরফাত ইব্রাহীমকে। সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয় মোহাম্মদ মাইনুল হোসেনকে। এছাড়া সদস্য সচিব মনোনীত হন আবু নাঈম মো. মোস্তফা রিমান এবং সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব মনোনীত করা হয় হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদকে।
এছাড়াও কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছেন মো. সাইফুল ইসলাম অর্ক, মো. আতাউল্লাহ আফফান, রুনা আক্তার।
যুগ্ম সদস্য সচিব করা হয় রাইয়ান হোছাইন রাফি, মোহাম্মদ সজীব ভূঁইয়া, মনজুরুল হাসান মাহীম, আল নাহিয়ান ইসলাম, আজিজুল হাকিম দিগন্ত, ফারজানা পারভীন, মীর মীমরা উদ্দিন আহমেদকে।
কমিটিতে মুখ্য সংগঠক করা হয় জয়নাল আবেদীন সাকিবকে। সিনিয়র সংগঠকের দায়িত্ব দেওয়া হয় নাঈমুল কালামকে।
এছাড়া সংগঠক হয়েছেন মুনতাসির জালাম, খালিদ বিন জামাল পদ্ম, রবিউল হোসেন, আফতাব মজুমদার, রিয়াজুল ইসলাম, গোলাম আকবর ফারুকী, নুর উদ্দিন নয়ন, মো. তারেক, আল মোস্তানিজ জনি, আবু তালেব জিকু, এইচ এম আয়াজ উদ্দিন, ইয়াসিন আরাফাত, তনিমা হেলেন চৌধুরী, আবদুল ওয়াহাব, শাহারিয়া হাসান জিসান, আবদুল্লাহ ইবনে সিনা, ইমতিয়াজ আহমেদ জিসান, এস এম সাকিব আলম, কাজী নাজমুল আমিন, ফয়সাল আহমেদ, এস এ মাহাদি আলম, হুরে জান্নাত রিফা, আদনান সাকিব সীমান্ত, বোরহান উদ্দীন চৌধুরী আবির, মেহেদী হাসান বাবু।
অনুমোদিত কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ জাগো নিউজকে বলেন, জাতীয় যুবশক্তি এনসিপির একটা গুরুত্বপূর্ণ পলিটিক্যাল উইং। চট্টগ্রামজুড়ে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ, আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখার জন্য এ কমিটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। চট্টগ্রামে তরুণ প্রজন্মকে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লড়াইয়ে শামিল করতে এ কমিটি শক্তিশালী পদক্ষেপ নেবে।
