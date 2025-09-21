আব্দুল হালিম
ইসলামি শক্তির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টিকারী বক্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত
দেশের ইসলামি শক্তির মধ্যে অনৈক্য তৈরি করে এবং উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর এমন বক্তব্য থেকে আলেম সমাজকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম।
তিনি বলেন, আমাদের সমাজে এখনও আলেম সমাজ অধিক সম্মানিত এবং প্রভাবশালী। তাই সে সম্মান ও মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ পরিবর্তনে তাদেরকে কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় রাজধানীর তানযিমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের উলামা বিভাগের এক রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, আলেমদের আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের আলেম সমাজকে ময়দানে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হবে।
মাওলানা আব্দুল হালিম বলেন, আলেমরা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতে, আলেমরাই অধিক তাকওয়াবান তথা আল্লাহকে বেশি ভয় করেন। হাদিসের রাসূল (সা.) আলেমদের নবীগণের (আ.) উত্তরসূরি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
আলেম সমাজকেই ন্যায়-ইনসাফ এবং বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হবে।
জামায়াতের এ নেতা বলেন, বহু আলেম ও মাদ্রাসা ছাত্রের রক্তের বিনিময়ে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছে। শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী,আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদ ও মুফতী ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, আল্লামা জোনায়েদ বাবু নগরীসহ অসংখ্য আলেম আওয়ামী ফ্যাসিবাদের জুলুমের শিকার হয়েছিলেন।
তিনি গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতি ও বৈষ্যমহীন বাংলাদেশ গঠনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আলেম সমাজের অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য আলেম সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।
উলামা বিভাগের সভাপতি ড. মাওলানা মীম আতিকুল্লাহর সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মাওলানা শায়েখ আ ন ম রশীদ আহমাদ মাদানী, ড. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ড. মাওলানা আব্দুল জব্বার খান, মাওলানা ওমর ফারুখ মজুমদার প্রমুখ।
আরএএস/কেএইচকে/এমএস