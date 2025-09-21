দেশ গঠনে চবি শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অপরিসীম: গোলাম পরওয়ার

দেশ গঠনে চবি শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অপরিসীম: গোলাম পরওয়ার
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি খাতে এবং দেশ-বিদেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সাবেক শিক্ষার্থীরা অপরিসীম ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের আবেগ ও ভালোবাসার জায়গা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় অবদান রাখতে হবে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরীর জিইসি কনভেনশন সেন্টারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমনা শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে গোলাম পরওয়ার এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী এবং জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাহী পরিষদ সদস্য মুহাম্মদ শাহজাহান।
মিলনমেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিন ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ড. মাহবুবূর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় মিলনমেলায় আরও বক্তব্য রাখেন চবি ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ, চাকসুর সাবেক ভিপি ও কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতা অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার।
ড. এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, অনেক ঐতিহ্য ও গৌরবের স্মৃতিবিজড়িত আমাদের প্রিয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্ররা আমাদের অহংকার। দেশে-বিদেশে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্ররা ছড়িয়ে আছে এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
সভাপতির বক্তব্যে মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত সাবেক ছাত্ররা আগামী দিনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও বর্তমান ছাত্রদের কল্যাণ এবং নানাবিধ সমস্যার সমাধানে এবং সম্ভাবনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।
জসিম উদ্দিন সরকার বলেন, সাবেক চবিয়ানদের এই আয়োজনে আমরা আবেগাপ্লুত। এই আয়োজন আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহায়তা করবে।
মিলনমেলায় আরও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আহছানুল্লাহ, চবির সাবেক শিক্ষার্থী ও চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, চবির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা জামায়াতের আমির আলাউদ্দিন সিকদার, খাগড়াছড়ি জেলা আমির অধ্যাপক আব্দুল মোমেন, চবি ছাত্রশিবিরিরে সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় এইচআরএম সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, চবি শিবিরের সভাপতি মোহাম্মাদ আলী, চবি শিবিরের সাবেক সভাপতি শরিফ উদ্দিন পাটোয়ারী প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য আলহাজ শাহজাহান চৌধুরী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা আমির অধ্যাপক আব্দুল আলিম, বান্দরবান জেলা আমির মাওলানা আব্দুস সালাম আজাদ, ছাত্রনেতা তানজির হোসেন জুয়েল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা খাইরুল বাশার, মোহাম্মদ উল্লাহ, ফয়সাল মোহাম্মদ ইউনুস, নগর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী, নগর কর্মপরিষদ সদস্য ডা. ছিদ্দিকুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি এসএম লুৎফর রহমান, কর্মপরিষদ সদস্য হামেদ হাসান ইলাহী, সাবেক চবি সভাপতি রাজিফুল হাসান বাপ্পি, বদিউল আলম, আমজাদ হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা গোলাম কবির প্রমুখ
